Lichtjestocht voor Oekraïne in Emmen: 'Waarom moet je oorlog voeren als je al zo'n groot land hebt?'

In Emmen hebben vanavond ongeveer tweehonderd mensen meegelopen in een lichtjestocht om de solidariteit met Oekraïne te tonen.

Een scherpe vraag van de jongen die samen met zijn broer, grootouders en ongeveer tweehonderd anderen deelnemen aan de lichtjestocht. Het initiatief komt van de Emmer afdeling van de Socialistische Partij (SP). Lijsttrekker Marc Kuiper geniet als hij naar de steeds groter wordende groep mensen op het Noorderplein in Emmen kijkt: "We willen duidelijk maken dat het ook hier kan gebeuren."

Zuidersma en zijn vrouw Hennie vinden het belangrijk om bij de oorlog in Oost-Europa stil te staan. "Het is ons er veel aan gelegen dat we waarderen wat we hebben", zegt Wim. "Poetin is knettergek. Het feit dat hij met één druk op de knop vernietigend uit kan halen, dat boezemt wel angst in."