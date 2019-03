Sven Braken: Nu gaat het voor ons beginnen

Natuurlijk baalde hij van zijn gemiste kans, want de tweede keer dat hij opdook voor Feyenoord-doelman Vermeer had Sven Braken moeten scoren. Maar de spits van FC Emmen bekeek het ook postief, want hij kwam wel in scoringspositie.

ik zei tegen hem dat ie best mocht juichen na die goal.. ook al is ie maar tegen FC Emmen. Sven Braken, de spits van FC Emmen over zijn onderonsje met Feyenoorder Steven Berghuis

Robin van Persie leeft zich uit tegen FC Emmen

Sterker nog, Braken verscheen drie keer gevaarlijk voor de goal van Feyenoord en gaf Caner Cavlan, na een fraaie hakbal, de eerste grootste kans van de wedstrijd. "Maar tegen een ploeg als Feyenoord moet er een kans in, anders weet je dat het lastig wordt om een resultaat te halen."Volgens Braken zou een resultaat in De Kuip een bonus zijn geweest, maar moet de blik vooral gericht worden op de komende weken. "Het gaat voor ons nu echt beginnen, met duels tegen Heracles en Fortuna Sittard. Hoeveel we punten we in die duels moeten pakken? Minimaal vier, maar we gaan natuurlijk voor zes."na de 4-0 had Braken nog een onderonsje met doelpuntenmaker Steven Berghuis. "Ja klopt, ik zei tegen hem dat ie best mocht juichen na die goal.. ook al is ie maar tegen FC Emmen."