Titelrace ACV en beladen duel in Onze Club

In Onze Club aandacht voor de topper in de zaterdaghoofdklasse B tussen Staphorst en ACV. Wil ACV de titelaspiraties levend houden, dan moet de Asser club eigenlijk winnen.

De uitzending van Onze Club

Verder beelden van vv Emmen in de strijd om de koppositie in de 1e klasse F van het zondagvoetbal. De formatie van trainer Hendrik Oosting zou bij een zege tegen Stadspark de 1e plek overnemen van het verrassende VKW.In diezelfde klasse zijn we bij het beladen duel tussen Nieuw Buinen en WVV. Voor de jaarwisseling troffen beide teams elkaar al eerder. In Nieuw Buinen stal oud-speler van de thuisploeg Jeroen Buurke met vijf doelpunten de show. Na weken van discussie bleek Buurke niet speelgerechtigd te zijn, waardoor de 0-8 overgespeeld moest worden.Drenthina kon op eigen veld de tweede periodetitel pakken in de 2e klasse J en natuurlijk wordt de uitzending afgesloten met de rubriek 'de 5e klasse F'.