Wat doen we met al die omgevallen bomen?

Dudley, Eunice en Franklin. De drie stormen die eind februari over Drenthe heen kwamen zorgden voor flink wat overlast, waaronder flink wat omgewaaide bomen. Een groot deel van die bomen ligt nu op het land van rondhoutverwerker Hielke Jensma in Hoogersmilde.

"Hier ligt nog wat lariks en wat grove dennen. Daar wat eiken. Alles nog door elkaar. Echt grote jongens. Zonde, maar ja..." Jensma geeft een rondleiding langs de bomen die na de storm bij hem binnenkwamen. Een deel kwam van gemeenten, waar hij een overeenkomst mee heeft. Andere lagen na de storm ineens op de grond in gebieden waar hij toch al aan het rooien was. "De storm zorgde dat er ineens veel meer bomen op de vlakte gingen."

Wat er daarna mee gebeurt hangt af van de kwaliteit van de boom. "We sorteren het hier uit, en daarna zoeken we een bestemming waarmee we een mooi rendement kunnen behalen. Maar ook voor het stuk hout, als de kwaliteit goed genoeg is maken we er geen haardhout van, maar proberen we er een hoogwaardiger product van te creëren."