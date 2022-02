China Lights voor ernstig zieke kinderen: 'Niets is zo leuk om er even niet aan te denken'

Het is een bijzondere avond in het Rensenpark. Het park, momenteel vol met dieren, bloemen en molens in allerlei kleuren en lichten, wordt bezocht door ernstig zieke kinderen. "Ze verdienen een lichtpuntje, niet alleen de kinderen, maar ook hun familie", vindt Rinie Huitema, namens de organisatie van China Lights.

Het schemert nog licht als de gezinnen aan de route beginnen. Al snel wordt het helemaal donker en zijn alle lichtjes goed te zien. In totaal bezoeken 450 mensen vanavond het evenement. De verwondering is van de gezichten van de kinderen af te lezen. "Het is heel zwaar om ziek te zijn of een familielid te hebben dat ziek is", legt Huitema, werkzaam bij Treant Zorggroep, uit. "En dan is er niets zo leuk dan met het hele gezin daar even niet aan te denken en om gezamenlijk iets gezelligs te doen."

De verlichte route door de voormalige dierentuin past perfect in dat plaatje vindt ze. "Het is een activiteit die mooi is om te zien, maar aan de andere kant niet te zwaar is, waardoor het voor veel gezinnen laagdrempelig is. Dat maakt het leuk."

Max Verstappen junior

Dat het uitje voor het hele gezin leuk is, is bij Jasmijn uit Emmen en haar familie te zien. Jasmijn (8) heeft botkanker, of "het stomme woord", zoals ze het zelf zegt en ondergaat een traject met chemotherapie.

"In het begin was ik best een beetje bang", vertelt ze terwijl ze naar de grote tulpen en vlinders kijkt. "Maar nu niet meer. Nu word ik beter", vervolgt ze met stelligheid. In grote snelheid rijdt ze in haar rolstoel achter haar zus Myke aan. "In het ziekenhuis noemen ze haar Max Verstappen junior", lacht haar moeder. Sinds een aantal weken zit het gezin in een achtbaan, waarvan onduidelijk is hoe die gaat verlopen.

"Het is allemaal nog heel vers, waardoor het nog steeds een beetje moet landen. Bij zowel ons als Jasmijn", zegt haar vader. Het begon met spierpijn in haar been, waarvan ze dachten dat het te maken het met de groei of turnen. "Uiteindelijk zijn we naar de dokter gegaan en na een aantal onderzoeken hoorden we dat ze ziek is."