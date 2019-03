Dick Lukkien: Gewisseld om niet weggeschoten te worden

Van Persie leeft zich uit tegen FC Emmen

Toch was hij niet ontevreden over de discipline en de organisatie. "Van daaruit hebben we toch in de omschakeling voor gevaar kunnen zorgen en zeker één keer moeten scoren. Zeker de kans van Sven Braken moet er gewoon in. Als je speelt zoals wij dat deden in de eerste helft moet je zo'n kans benutten, want dat geeft nieuwe brandstof."Aan de andere kant ging de eerste tegengoal er ook heel gemakkelijk in. "Je moet in zo'n wedstrijd niet alleen één van de echte kansen benutten, je moet ook twee keer 45 minuten scherp en meedogenloos verdedigen."In de tweede helft was het duel snel gespeeld. De tweede treffer van Van Persie viel al vroeg na verkeerd stappen van Andrej Lukic. Vanaf dat moment waren de Emmenaren veredelde figuranten, vond ook Stef Gronsveld."Daarna was het vooral uitzitten geblazen", aldus Lukkien. "We hebben gewisseld om niet weggeschoten te worden. Dat is redelijk gelukt, al vind ik 4-0 wel een te hoge uitslag."