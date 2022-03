Wat vind jij: Nederlanders moeten niet meevechten in Oekraïne

Nederlanders die in Oekraïne willen vechten, mogen die stap in principe nemen, laat een woordvoerder van het ministerie van Defensie weten aan De Telegraaf. Hun paspoort zal niet worden ingenomen. Wat niet mag is dienst nemen in het leger van de vijand, in een conflict waar Nederland partij in is. Dat is nu niet het geval. Militairen mogen zich überhaupt niet bij een andere krijgsmacht aansluiten. "Dat is namelijk desertie."