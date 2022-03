Minder slachtoffers van criminaliteit in Drenthe

Sinds 2012 is het aantal misdrijven in alle Drentse gemeenten met ruim de helft afgenomen. In Tynaarlo ligt dat percentage zelfs op 74 procent. De daling was in Noordenveld het minst sterk met 59 procent.

Bekijk hieronder op de kaart de daling per gemeente.

Wat wel opvalt is dat het aantal misdrijven ten opzichte van drie jaar geleden juist gestegen is. In alle Drentse gemeenten, behalve Coevorden en Hoogeveen lag het aantal misdrijven in 2017 of 2018 lager dan in 2021.

Andere criminaliteit

In heel Nederland is volgens het CBS een verandering in de gepleegde misdrijven te herkennen. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2021. In alle regio's werd minder 'traditionele criminaliteit' ervaren. Minder mensen gaven aan slachtoffer te zijn geweest van bijvoorbeeld diefstal, inbraak of vandalisme.