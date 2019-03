Rosenmontag lijkt 'gewoon' door te gaan [update]

De Rosenmontag-optocht is afgelast . De carnavalsvereniging zegt dat de risico's te groot zijn.Toch houdt hij wel een slag om de arm. "Alle praalwagens staan buiten. Ik weet nog niet hoe het er daar uitziet", vertelt Sijtsma. "De losse onderdelen van de karren worden wel in de schuur gebouwd, maar vlak voor het weekend worden ze buiten in elkaar gezet. De karren zijn soms wel zes tot acht meter hoog."Tegenwoordig zijn de praalwagens wel een stuk degelijker dan vroeger, zegt Sijtsma. "Vandaag de dag werken veel mensen met foam, dat is sterker dan papier-maché. Maar als er een stukje los zit en de wind komt ertussen, dan is het gauw klaar", aldus Sijtsma.De grote Rosenmontag-optocht in Barger-Compascuum, dat vandaag is omgedoopt tot Stiekelstad, is vanaf 14.00 uur. Er doen zo'n zestig praalwagens van twintig verschillende groepen mee. De optocht is live te zien op TV Drenthe en op onze website.