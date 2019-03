Oefening defensie mogelijk uitgesteld vanwege weer

Vandaag staat een oefening van de opleiding Joint Terminal Attack Controller gepland. Deze oefening is onderdeel van de praktijkweek School Lucht en Grond Samenwerking.De oefening wordt gehouden boven Beilen, Ter Apel, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen. "We proberen de overlast te spreiden door heel Nederland. We trainen in het Noorden van Nederland. Normaal gesproken doen we dat in de omgeving van de Peel (hoogveengebied op de grens van Noord-Brabant en Limburg, red.), maar ook in België. Nu was de Peel niet beschikbaar, dus we wijken uit naar Drenthe", aldus majoor Albers.Dinsdag tot en met vrijdag wordt er geoefend met een propellervliegtuig en een civiele straaljager. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken. Toch verwacht majoor Albers dat de overlast heel beperkt zal zijn.