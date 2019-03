Chirurgen WZA en Treant gaan samen in één vakgroep

De eisen die worden gesteld aan chirurgische ingrepen worden volgens de ziekenhuizen steeds hoger. "Zo moeten chirurgen, om de ingrepen die zij doen te mogen uitvoeren, kunnen aantonen dat ze per jaar een minimum aantal operaties van een bepaald soort uitvoeren", laten de ziekenhuizen weten.Volgens WZA-chirurg Bas Vierhout hebben de chirurgen van de ziekenhuizen elkaar daarom nodig. Patiënten kunnen op alle locaties terecht voor diagnoses, poliklinische zorg en basisingrepen. "Voor de meer complexere chirurgie realiseren we locaties waar we hoogste kwaliteit bundelen", aldus de chirurg.