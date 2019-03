Rosenmontag-optocht in Stiekelstad afgelast wegens harde wind

De carnavalsvereniging in Barger-Compascuum heeft vanochtend overleg gehad met onder meer de gemeente. "Het is heel erg jammer, maar de optocht gaat niet door", vertelt Sijtsma, die vanmorgen vroeg nog een stuk optimistischer was.Volgens Sijtsma zijn er twee belangrijke redenen waarom de optocht is afgelast. "Ten eerste: wil je in een optocht rijden met allemaal beschadigde praalwagens? En ten tweede: als er wel iets gerepareerd wordt, maar je hebt nog wel windkracht vijf of zes, welke risico's lopen we dan met het publiek? Als het risico zo groot is, durven wij 'm niet te nemen."Daar komt nog bij dat de verzekering volgens Sijtsma lang niet alles dekt als er sprake is van code geel. "Als er dan iets met het publiek gebeurt, zijn we heel ver weg. Wij zijn dan aansprakelijk."Sijtsma is teleurgesteld. "We hebben eigenlijk bijna altijd wel kunnen rijden", zegt hij. "Het is heel erg."