Duizenden molshopen geteld tijdens eerste landelijke mollentelling

Landelijk gaven meer dan drieduizend mensen een waarneming door. De observaties komen uit alle provincies aldus Elze Polman van de Zoogdiervereniging. Er zijn bijna veertigduizend molshopen geteld. Ruim tweeduizend van die molshopen liggen in onze provincie.De resultaten zien er logisch uit volgens Polman. "Op de waddeneilanden zijn geen waarnemingen doorgegeven. Dat hadden we ook niet verwacht omdat de mol daar niet voorkomt. Ook uit de stadskernen zijn zoals verwacht maar weinig waarnemingen gekomen.""Het is leuk om te zien dat datgene wat we verwachtten zo op het eerste gezicht ook klopt", aldus Polman. Maar het belangrijkste doel van de mollentelling was de mol in een positief daglicht te zetten. "En mensen oproepen om hun waarnemingen door te geven. Normaal gesproken worden lang niet alle molshopen gemeld. Het is erg leuk dat mensen dit nu zo massaal gedaan hebben."Niet iedereen is blij met molshopen in de achtertuin of in het weiland. Toch heeft de mol een functie in de natuur: door het gangenstelsel dat de mol graaft, houdt hij de bodem luchtig. Andere dieren en planten plukken hier de vruchten van.Waarnemers telden niet alleen molshopen, er zijn ook vijfenveertig dode mollen geteld. De kans om een levende mol te spotten is zeer klein. Het grootste deel van zijn leven brengt de mol onder de grond door.