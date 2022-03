Debat Hoogeveen over dorpshuis-bezuinigingen en aardgasvrij maken woningen

De nieuwe week aan verkiezingsdebatten wordt afgetrapt met gemeente Hoogeveen. De lijsttrekkers gaan in debat of er bezuinigd moet worden op dorpshuizen, en hoe moet worden omgegaan met de energietransitie.

Een meerderheid van de partijen in Hoogeveen stemde in het najaar van 2021 voor het terugschroeven van de subsidie voor wijk-, buurt- en dorpshuizen in de gemeente. Het gaat om een bezuiniging van 50.000 euro op de beheerkosten van negentien locaties. In de twee jaren daarna wordt er nog eens drie ton bezuinigd.

Voor de wijk Erflanden is het plan om de woningen van het gas te halen. Daarvoor in de plaats kunnen bewoners gebruikmaken van waterstof. Voor het energieproject heeft Hoogeveen een miljoenensubsidie gekregen. Daarnaast wordt naar Nijstad-Oost gekeken of de huizen daar in de toekomst over kunnen gaan op waterstof.

Hoogeveen liet eerder onderzoeken hoe groot het draagvlak is voor het project. Daaruit bleek dat een kleine meerderheid vóór de plannen is. Tegenstanders maken zich vooral zorgen om de kosten en zeggen weinig vertrouwen te hebben in de beslissingen die de gemeente neemt.

Live-uitzending

Het debat over Hoogeveen is de zesde van in totaal twaalf verkiezingsdebatten die RTV Drenthe organiseert. Ze duren ongeveer 40 minuten en worden live uitgezonden op de Facebookpagina en website van RTV Drenthe.