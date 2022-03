Tynaarlo-debat over supermarktsoap Zuidlaren en transferium De Punt

De partijleiders in gemeente Tynaarlo buigen zich vandaag over het transferium bij De Punt en de vraag hoeveel supermarkten op het voormalige Prins Bernhardhoeveterrein (PBH) in Zuidlaren moeten komen.

De inrichting van het centrum in Zuidlaren zorgt al jaren voor discussie in de gemeenteraad van Tynaarlo. Het college vindt het daarbij van belang wat de supermarkten gaan doen. Eerst was er sprake van dat in totaal drie supermarkten op het oude PBH-terrein zouden komen, maar dat stuitte op verzet van winkeliers.

Het gemeentebestuur zet nu in op twee supermarkten op het oude PBH-terrein. Ook moet geïnvesteerd worden in looproutes tussen de supermarkten en de rest van het dorpscentrum. Het college hoopt dat de winkels in het dorp daardoor makkelijker zijn te vinden.

Transferium De Punt

Daarnaast gaan lijsttrekkers debatteren over de mogelijke komst van een transferium bij De Punt. Het gaat om tweehonderd nieuwe parkeerplaatsen en de aanleg van bushaltes voor snelbussen van en naar Groningen. Ook komen er nieuwe opritten naar de A28, die veiliger moeten worden dan de huidige.

Maar omwonenden maken zich zorgen over de schade aan de natuur, want de bouw zorgt bijvoorbeeld voor stikstofuitstoot, terwijl onder meer Nationaal Park Drentsche Aa op korte afstand ligt. Daarnaast zegt een deel van de omwonenden de plannen zinloos te vinden. Inmiddels is een petitie gestart die meer dan 1.500 keer is ondertekend.

Live-uitzending en herhaling