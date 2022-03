Coevorder debat over toekomst vakantieparken en armoedebestrijding

RTV Drenthe zet de serie aan verkiezingsdebatten vandaag voort met de gemeente Coevorden. Lijsttrekkers debatteren over problemen op vakantieparken en of mensen daar permanent mogen wonen. Het andere onderwerp gaat over de keuze tussen lastenverlichting of armoedebestrijding: welke keuze maken de partijen als zij maar in één van beide mogen investeren?

In de begroting voor dit jaar zet Coevorden in op het programma Vitale Vakantieparken. Met dat programma wil de gemeente op termijn de kwaliteit van verblijfsaccommodaties verbeteren en kijken of permanente bewoning een optie is. De gemeente trekt daar een half miljoen euro voor uit. Drenthe werkt overigens al langer om problemen op vakantieparken aan te pakken die niet meer van deze tijd zijn.

En welke keuze maakt de politiek in Coevorden tussen lastenverlichting en armoedebestrijding? Hebben mensen juist baat bij een verlaging van bijvoorbeeld de ozb en de afvalstoffenheffing, of moet er gericht aandacht zijn voor de laagste inkomens? Vorig najaar werd bijvoorbeeld bekend dat bijna acht procent van de Coevorder huishoudens in de energie-armoede zit.

Live-uitzending en herhaling