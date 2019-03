Bijzondere ontvangst voor vliegtuig uit Kopenhagen

Tot eind 2018 was Nordica Air verantwoordelijk voor de lijnvlucht, maar AIS Airlines neemt de dienst per vandaag over. Vandaar het feestje op vliegveld Eelde.Het toestel kwam aan met een half uur vertraging, die was opgelopen tijdens het tanken in Kopenhagen.AIS Airlines is een kleine Nederlandse maatschappij. Eigenaar Arend van der Meer vloog voor de gelegenheid vandaag zelf. Mocht het in de toekomst nodig zijn, dan kruipt hij ook zelf achter de stuurknuppel.Marco van de Kreeke, directeur van Groningen Airport Eelde, is blij dat AIS de lijndienst overneemt. Er kwamen de afgelopen tijd veel klachten binnen van zakelijke reizigers na het stoppen van de lijnvlucht. Voor de maand maart zijn al ruim 200 tickets verkocht, zegt woordvoerder Scheffer van AIS.