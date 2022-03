Uitbreiding haven en beroerde stadsentrees in Meppeler verkiezingsdebat

Eén van de thema's is de uitbreiding van de Meppeler haven, die dan op grondgebied van de gemeente Staphorst zou komen. Het gaat om Oevers S, een stuk braakliggende grond dat direct aansluit op de huidige industriële haven. De gemeente heeft haar zinnen gezet op dit gebied, maar wethouder Mulder van Staphorst liet weten dat hij eerst toe was aan 'koffiedrinken', voordat hij een concrete toezegging doet.

Het tweede thema waarover de Meppeler lijsttrekkers met elkaar de strijd aangaan is de belabberde stadsentrees van de stad. Want de binnenstad met de stadsgrachten mag dan hét toeristische visitekaartje van Meppel zijn, de toegangspoorten kunnen wel een flinke facelift gebruiken. Want als je Meppel binnenrijdt vanaf de zuid-, noord- of oostkant, springen de tranen je in de ogen, zo luidt de kritiek. Een Meppeler architect zou graag verandering zien van deze droefenis, en vindt dat de gemeente hier dringend in moet investeren, om Meppel aantrekkelijker te maken.