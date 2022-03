Uitbreiding haven en toekomst stadscentrum in Meppeler verkiezingsdebat

Eén van de thema's is de uitbreiding van de Meppeler haven, die dan op grondgebied van de gemeente Staphorst zou komen. Het gaat om Oevers S, een stuk braakliggende grond dat direct aansluit op de huidige industriële haven. De gemeente heeft haar zinnen gezet op dit gebied, maar wethouder Mulder van Staphorst liet weten dat hij eerst toe was aan 'koffiedrinken', voordat hij een concrete toezegging doet.

De toekomst van het centrum van Meppel is al langere tijd een heikel thema. De vraag die daarbij meermaals opspeelt, is of de Prinsengracht doorgetrokken moet worden tot het Prinsenplein. Dat zou het stadscentrum verder verfraaien, maar uit onderzoek blijkt dat het doortrekken meer dan negen miljoen euro kost. Een ander idee is het opzetten van een markthal op het Prinsenplein.