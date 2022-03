Asser verkiezingsdebat over openluchtzwembad en de energietransitie

Aanstaande woensdag 16 maart is de officiële verkiezingsdag, maar vandaag en morgen zijn ook al mogelijkheden om je stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Assenaren die nog niet weten achter welke kandidaat zij een rood kleurtje moeten geven, kunnen vandaag overtuigd worden door de Asser partijen in het RTV Drenthe-verkiezingsdebat dat vandaag wordt gehouden.

De lijsttrekkers debatteren over twee thema's. Een van de onderwerpen is een nieuw openluchtzwembad, want moet de gemeente daar geld voor vrijmaken? Vorig najaar leek de bouw ervan weer een stukje dichterbij te komen: een meerderheid stemde voor een haalbaarheidsonderzoek. Ruim tien jaar geleden werd al geopperd een openluchtzwembad te plaatsen bij de Bonte Wever, maar daar ging twee jaar later een streep door.

Assen moest namelijk miljoenen bezuinigen. De voorkeur van het college en de gemeenteraad ging toen naar de bouw van een wielerbaan en het duurzaamheidscentrum in het Asserbos. Wat zeggen de partijen nu?

Assen van het gas

Het andere onderwerp is de energietransitie. De gemeente experimenteert momenteel met Lariks-West als gasloze proeftuin. Het streven is om voor 2030 ruim vierhonderd woningen aan de Beek en omliggende straten van het gas af te halen. Bedoeling is om de huizen te verwarmen met opgewarmd water uit de Vaart, dat ondergronds opgeslagen wordt.

Het project verloopt niet zonder horten en stoten, want er zijn zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid. En het is de vraag of bewoners van de wijk überhaupt wel van het gas af willen. Uit een eerdere tussenrapportage blijkt namelijk dat mensen er niet warm voor lopen.

Debat Emmen volgt nog

Het debat tussen de lijsttrekkers in Assen duurt ongeveer 40 minuten en wordt live uitgezonden op de Facebookpagina en website van RTV Drenthe. Na afloop wordt de uitzending herhaald op TV Drenthe om 17.00 uur, en later in de avond om 19.00, 21.00 en 23.00 uur.