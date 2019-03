Zoek het uit! - Gronings vliegveld in Drenthe of het middelpunt van Nederland?

Deze vragen werden de afgelopen maanden ingestuurd naar Zoek het uit! Hét vliegveld van Noord-Nederland is Groningen Airport Eelde. Tussen Eelde en Yde, in Drenthe dus. Waarom staat dan toch dat Groningen ervoor? Dat vraagt Rilinka Weurding uit Assen zich af.Freek Slomp uit Assen meldt dat aan de Dr. Larijweg te Oosteinde in Ruinerwold het middelpunt van Nederland ligt. De vraag is alleen: klopt dat wel, en hoe is dat uitgerekend?Deze maand mag jij weer kiezen op welke vraag wij het antwoord gaan zoeken. Breng je stem uit!In februari kon je kiezen tussen vragen over Assen in de middeleeuwen en een grenspaaltje zonder Drents provinciewapen. De vraag 'Waarom staat het wapen van Drenthe niet op het drie-provinciën grenspaaltje?' haalde de meeste stemmen binnen, namelijk 545. De vraag 'Hoe zag Assen er uit tijdens de middeleeuwen' blijft er net achter met 523 stemmen. In totaal hebben 1.068 mensen gestemd op onze site en via Facebook We gaan dus aan de slag met de vraag over het ontbrekende provinciewapen op het grenspaaltje. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.