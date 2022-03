Bezorgdheid over handhaving Vitale Vakantieparken: 'Straks kom ik op straat te staan'

Wie onrechtmatig woont op een vakantiepark in de Gemeente Westerveld, moet van de gemeente zo snel mogelijk op zoek naar een alternatief. Anders hangt een dwangsom boven hun hoofd van 2500 euro per maand. "Ik wil wel weg, maar een andere woning kan ik niet betalen", zegt Jacqueline Németh.

Na een scheiding huurt zij begin 2020 een kleine bungalow op een recreatiepark in Havelte. Het plan was om er slechts kort te verblijven, maar omdat ze nog steeds geen andere woning heeft gevonden zit ze er nu nog steeds. "De dozen staan hier nog steeds ingepakt", vertelt ze. "Ik ben ook op zoek naar een koop- of huurwoning, maar er is niets dat ik kan betalen."

Dwangsom

Németh is daardoor een permanente bewoner op een recreatiepark. Jarenlang zag gemeente Westerveld zulke situaties door de vingers, maar sinds een aantal jaren handhaaft de gemeente actief onder de noemer 'vitale vakantieparken'. Ook de provincie en andere Drentse gemeenten zijn bij dit project betrokken.

Parken die flink zijn verouderd krijgen een opknapbeurt en parken die te maken hebben met een groot deel bewoners die er permanent woont kunnen een woonbestemming aanvragen. In Wapse loopt daarvoor een proef. Met dit project hoopt gemeente Westerveld de recreatieve functie van de parken te versterken.

Dat betekent dat 531 mensen op zoek moeten naar een nieuwe woning, onder wie Németh, omdat haar recreatiepark vooralsnog geen woonbestemming heeft. Ze kreeg in januari een brief, waarin de gemeente benadrukte dat wonen op een vakantiepark niet is toegestaan. Als ze niet vertrekt hangt haar op termijn een dwangsom boven het hoofd van 2500 euro per maand.

Motie voor maatwerk

Dat is onredelijk, vindt raadslid Jan Puper van de PvdA. Hij pleit voor maatwerk bij schrijnende gevallen. "Nu de gemeente handhaaft komen een aantal schrijnende situaties aan de oppervlakte", zegt hij. "Die kun je niet zomaar op straat zetten. Sommige mensen wonen al tientallen jaren op een vakantiepark. Het is terecht dat ze moeten vertrekken, maar er is vrijwel geen alternatief. Je kunt mensen niet op straat zetten."

Hij diende daarom vanavond een motie in, waarin hij pleit voor maatwerk waarbij dus in sommige gevallen een uitzondering zal worden gemaakt. De motie werd raadsbreed gesteund.

Niemand op straat

Maar volgens wethouder Jelle de Haas houdt de gemeente al voldoende rekening de sociaal maatschappelijke gevolgen van het beleid. "Inwoners die zich na 2020 hebben ingeschreven op een recreatiepark kregen direct te horen dat ze illegaal handelen", zegt de wethouder.