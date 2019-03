Stelling: Ik ben niet altijd aardig voor anderen

Met de campagne wil SIRE het onbeschaafde gedrag dat mensen soms tonen aan de kaak stellen. Onaardig gedrag komt volgens SIRE het meest voor in het verkeer, op internet, in het openbaar vervoer, in de politiek en in de supermarkt. Volgens het onderzoek wil 87 procent dat we aardiger zijn voor andere mensen. Een kleine 15 procent vindt dat we al aardig genoeg zijn.Het deel van de mensen die aangesproken wordt als ze zich onbeleefd gedragen in het openbaar is erg klein. Maar 23 procent wordt gecorrigeerd. Bijna twee derde van de mensen in het onderzoek geeft aan te bang te zijn om iemand op slecht gedrag aan te spreken.De komende weken is de campagne door heel het land te zien. Er zullen radio- en televisiespotjes ingezet worden. Donderdag zal SIRE de hele dag reageren met hun DOESLIEF-hashtag op onaardig gedrag op sociale media.Vind jij dat je je aardig gedraagt naar anderen? Of vind je dat je misschien iets aardiger mag zijn naar je medemens?