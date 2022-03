Drenten zetten hulpacties op voor Oekraïners: 'Je voelt je machteloos'

Tot zaterdag 17.00 uur kunnen er spullen naar de supermarkt wordt gebracht. Daarna wordt alles verzameld bij de Poolse School in Groningen en gaan alle spullen naar een ziekenhuis bij de Poolse grens met Oekraïne.

Assen voor Oekraïne

Ook in Assen worden er spullen ingezameld. In de woonkamer van Thijs Sander staan de bananendozen met spullen en luiers opgestapeld. Namens de stichting Assen voor Oekraïne zamelt hij hulpgoederen in. Gisteren is de eerste bus met goederen richting Oekraïne gereden.

Harmjan Sloots rijdt morgen met een gehuurde bus met de tweede lading naar Warschau in Polen. Daar ontmoet hij een bevriende Oekraïner die het land is ontvlucht en bedenken ze een plan om naar de grens met Oekraïne te gaan. Hoe dat er precies uitziet, weet Sloots nog niet. Het is lastig, meent hij, omdat de situatie per uur kan verschillen.

Rijen voor de grens

Nodig is het zeker, meent Sander. De stichting Assen voor Oekraïne is opgericht in 2013. Sindsdien heeft hij veel contacten in West-Oekraïne. Het is een regio die nu overspoelt wordt door vluchtelingen vanwege het oorlogsgeweld. "Het is daar een soort stuwmeer van vluchtelingen die geen kant meer op kunnen. Er staan rijen voor de grens en het duurt dagen voordat je de grens eventueel over zou kunnen. Al die mensen hebben een dak boven hun hoofd nodig, eten, medicijnen, verbandmiddelen en de kinderen hebben luiers nodig."