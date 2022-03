Opnieuw miljoenenscheur in broek provincie door zandwinning De Huttenheugte

Door de zandwinning bij Center Parcs-locatie De Huttenheugte in Dalen heeft de provincie Drenthe opnieuw een behoorlijk verlies moeten noteren. Er moet 1,8 miljoen euro worden opgehoest in plaats van dat de zandwinning juist 400.000 tot 800.000 euro winst opleverde. Oorzaak hiervan is een contract dat na eerdere problemen bij de zandwinning aangepast had moeten worden. Maar dat is nooit gebeurd.

Het blijkt dat Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten (het Drents Parlement) onjuist over de contractsituatie hebben geïnformeerd. Dit nieuwe verlies komt daarmee bovenop een eerdere Huttenheugte-miljoenenstrop, omdat eerder bleek dat uit de plas bij De Huttenheugte geen zand gewonnen kon worden voor werkzaamheden aan de N34. Daardoor moest er duurder zand worden gekocht.

Verantwoordelijkheid

Kersvers gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA) kreeg het probleem in haar schoot geworpen toen ze eind vorig jaar nog aan het warmdraaien was om Cees Bijl op te volgen. Ze neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het onjuist informeren van Provinciale Staten. Dat gebeurde overigens niet bewust, want de Gedeputeerde Staten waren zelf ook niet op de hoogte van de situatie.

Inmiddels loopt er in het provinciehuis een diepgaand onderzoek hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het oude projectteam van ambtenaren is vervangen door een nieuw team. Vedelaar doet geen mededelingen over de oorzaak of betrokken ambtenaren zolang het onderzoek niet is afgerond.

Het leek zo mooi

Center Parcs-locatie De Huttenheugte wil de waterplas op het recreatiepark in Dalen graag uitbreiden. Dat zou beter zijn voor de visstand en de waterkwaliteit, want een diepere plas zorgt voor koeler water en dat is vanwege de steeds warmere zomers en klimaatverandering goed om algengroei tegen te gaan. Bovendien zou bij het afgraven van de plas het nodige zand beschikbaar komen.

Een win-winsituatie zou je denken, want de provincie had ook veel zand nodig voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en knooppunt Holsloot en de aanleg van het nieuwe knooppunt Emmen-West. Toch ligt er geen Huttenheugte-zand onder de N34, terwijl er nu wel zand gewonnen bij De Huttenheugte. Hoe zit dat?