'Gemeenten moeten plekken voor Oekraïense vluchtelingen zoeken'

Van der Linden: "Zij mogen legaal naar Nederland komen en bijvoorbeeld bij familie of in een hotel verblijven. Bovendien hoeven zij zich geen zorgen te maken over hoe lang ze mogen blijven. Dat is zeker een jaar en misschien wel langer."

"Vanuit alle hoeken van het land hebben we aanbiedingen gekregen om vluchtelingen thuis op te vangen", zegt Van der Linden. "Mensen die bijvoorbeeld een kamer over hebben en willen helpen. Wij zijn hierover nu in gesprek met de overheid en een organisatie die al ervaring heeft met het thuis opvangen van vluchtelingen. Voor ons is dit een serieuze optie. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, komen we hierover naar buiten. Mogelijk dat er een centraal meldpunt komt waar mensen zich kunnen melden."