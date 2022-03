Kijk terug: Verkiezingsdebat gemeente De Wolden

Nadat gemeente Westerveld gisteren een reeks van twaalf verkiezingsdebatten aftrapte, volgde vandaag gemeente De Wolden. Opnieuw gingen zeven lijsttrekkers het debat met elkaar aan over thema's die spelen in de gemeente.

Wederom was woningbouw een van de onderwerpen. Daarnaast werd gediscussieerd tussen de partijleiders van Gemeentebelangen, VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en D66 over het vraagstuk of de natuur juist moet groeien, of de landbouw meer ruimte moet krijgen.