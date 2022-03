Nieuw observatorium in Frederiksoord wil klein Planetron zijn

Lange aanloop

Het observatorium maken was een hele operatie. Van der Graaf trof de koepel in Buinerveen en die moest in twee delen worden gezaagd om te worden vervoerd. Materiaal werd besteld, "maar iedereen had in die tijd een hobby nodig", lacht de Graaf. "Tien maanden liet de kijker op zich wachten en drie maanden de oculairs. En daarna is het de afgelopen vier maanden niet helder geweest op het weekend na, dus al met al heeft het heel wat tijd in beslag genomen."

Duisternis

De gemeente Westerveld blijkt een geschikte plek voor dit soort initiatieven. Tot voor kort stond er het Planetron, en ASTRON is er als instituut voor de radioastronomie actief met sterrenkunde.

"Het Planetron is helaas dicht. We proberen in het klein daar een aanvulling op te zijn. Drenthe is bij uitstek een provincie waar veel sterrenkunde is ontwikkeld. Dat heeft ook alles te maken met de heldere hemels die je hier vaak hebt."

Licht- en luchtvervuiling

De locatie voor het nieuwe observatorium is dan ook niet toevallig gekozen. "Als je in de Randstad bent heb je behalve lichtvervuiling ook te maken met industrialisatie", legt Van der Graaf uit. "Dat heeft dan heel veel troep in de lucht. Alleen al het aantal vochtdeeltjes in de lucht is bepalend voor de helderheid van de sterrenhemel."

De Drentse omgeving heeft minder vervuiling. "De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen. Dit gebied is bekend om zijn mooie natuur. Ook de tuinen getuigen daarvan. Tot in de oneindigheid van het heelal kan ik mensen nu laten genieten."