1272 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

RTV Drenthe bracht de afgelopen twee jaar elke dag een coronabericht met het aantal nieuwe positieve tests en overlijdens per dag in Drenthe. Voortaan wordt er elke maandag een weekoverzicht gemaakt met het aantal positieve tests en sterfgevallen per week in de provincie. Dat is besloten nu er een nieuwe fase van de pandemie lijkt aangebroken met het loslaten van bijna alle coronaregels. Besmettingscijfers zijn niet meer zo bepalend als voorheen, en geven nu geen indicatie over eventuele versoepelingen of verstrenging van het landelijke beleid.