Zorgen over biodiversiteit in De Wolden: 'Je ziet geen grutto's of vossen meer'

PvdA verlangt naar duidelijkheid

Mark Turksma (PvdA) begint zijn pleidooi met kritiek op de collegepartijen Gemeentebelangen en VVD, die in zijn ogen verzaken. Zij moeten volgens Turksma veel duidelijker zijn 'in wat er wel en niet kan'. "Het merendeel van onze gronden is een mix van van alles. Daar moet je als gemeente helder over zijn: waar kan intensieve landbouw plaatsvinden? Want die hebben we wel nodig. En als op gronden minder intensief gewerkt kan worden, compenseer dan."

GroenLinks ziet naast de verschraling van de weilanden dat het tijd is voor actie, die volgens lijsttrekker Kippers hard nodig is in de huidige klimaatcrisis. "Je kunt wel heel leuk de boer ruimte geven, maar die heeft er niks aan als we een verkeerd klimaat hebben", is ze overtuigd.

Toeristenbelasting richting natuur

D66 zet de andere lijsttrekkers nog aan het denken met een plan over de besteding van de toeristenbelasting. Haar stelt voor om een deel van deze belasting die de gemeente ontvangt, te investeren in de buitengebieden. "Zodat het er goed uitziet. Het buitengebied is van de boeren, de burgers en de recreanten." Volgens de D66'er worden boeren met de investeringen ook geholpen met het maken van een eigen verdienmodel. "En de toerist geniet van het mooie landschap en het draagt eraan bij dat de boer het kan onderhouden." De PvdA heeft daar wel oren naar, maar het CDA twijfelt. "Ik vraag me af of dit realistisch is. Officieel is toeristenbelasting bestemd voor voorzieningen voor toeristen", aldus Brouwer.