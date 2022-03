Gaat De Wolden de hoogte in bouwen? 'We moeten niet bang zijn'

De partijleiders in De Wolden zeggen graag meer woningen te willen bouwen, maar zijn het oneens over de plek waar dat moet gebeuren.

Een deel van de lijsttrekkers zei in het RTV Drenthe-verkiezingsdebat dat de woningnood vraagt om meer hoogbouw, maar niet iedereen ziet dat zitten. Bovendien bestaat onenigheid of 'eigen inwoners' voorrang moeten hebben op het krijgen van een woning.

Gerrie Hempen (Gemeentebelangen) zegt niet volmondig 'ja' op de vraag of ze meer hoogbouw ziet zitten. Wel wil ze sneller stappen zetten. "De nood is nu hoog." Wat haar betreft kan De Wolden gaan bouwen op de grond die de gemeente in handen heeft. Bovendien benadrukt ze de gezamenlijke taak die er is om het woningtekort aan te pakken. "We moeten dit met z'n allen doen", zegt de lijsttrekker van grootste partij.

Hilda Mulder (VVD) zegt niet onwelwillend tegenover hoogbouw in de gemeente te staan. "We moeten niet bang zijn." Ze wijst op het appartementencomplex Blijdenstede in Ruinerwold, waar twintig nieuwe woningen komen, verdeeld over meerdere verdiepingen. "Iedereen roept 'bouwen, bouwen, bouwen', dus als er plannen komen, moet je ook serieus kijken wat de mogelijkheden zijn. Er is grond zat in De Wolden."

Verwijten naar collegepartijen Gemeentebelangen en VVD

De PvdA haalt juist fel uit naar collegepartijen Gemeentebelangen en VVD, die nu twaalf jaar samen in het college zitten. "Zij laten het altijd afhangen van derden. De gemeente moet plannen maken. Zorg dat er duizend betaalbare woningen komen", foetert lijsttrekker Mark Turksma. "Wij bouwen de woningen als we de grootste worden", belooft hij.