Leger des Heils praat omwonenden bij over daklozenopvang Emmen

De omwonenden krijgen dan de tekeningen te zien van het toekomstige pand en ze worden geïnformeerd over de omgevingsvergunning. Deze vergunning moet het Leger des Heils aanvragen om te kunnen verbouwen. Inwoners zijn vandaag per brief geïnformeerd.Het pand moet grondig verbouwd worden. "Momenteel hebben we alleen asbest weggehaald", zegt woordvoerder Renate Harkema van het Leger des Heils. "Het gebouw kunnen we helemaal strippen van binnen en alles naar onze wens verbouwen."Vorig jaar juli kwam via RTV Drenthe naar buiten dat het Leger des Heils haar daklozenopvang van Nieuw-Amsterdam naar het oude postsorteercentrum in de Weerdingestraat wil verhuizen.Het plan zorgde voor veel onrust in de wijk. Inwoners zijn bang voor overlast. Inmiddels is er een plaatselijk overlegcomité gevormd. In dit comité zitten inwoners die samen met de gemeente en het Leger des Heils in de toekomst de locatie nauwgezet in de gaten houden. Als alles volgens plan verloopt, verhuist Leger des Heils de daklozenlocatie in het voorjaar van 2020 definitief naar Emmen.