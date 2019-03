Inwoners Wijster opgelucht: We waren bang voor problemen bij Oranjeborg

De inwoners van Wijster zijn opgelucht dat zorginstelling Oranjeborg niet de nieuwe huurder wordt van het pand van De Brink-Akker. Omwonenden maakten zich zorgen omdat Oranjeborg 24 ex-verslaafden in het pand zou vestigen.

"We hebben geen voorkeur wie er komt te wonen", zegt Oscar Rensing, voorzitter van Dorpsbelangen Wijster. Maar het liefst willen de inwoners een woonvorm vergelijkbaar met de oude Brink-Akker. Ook hopen ze dat de nieuwe partij vroeg aangeeft wat de plannen zijn.Wie het pand nu gaat huren, is nog niet bekend. Curator Jeroen Reiziger wacht nog op bericht van belangstellenden. Hij hoopt dat er eind deze week uitsluitsel is.