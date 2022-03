Col du Vam wordt ook decor voor een hardloopevenement, voor KiKa

Een ronde van 2,5 kilometer zou voor een ervaren hardloper niet echt een probleem moeten zijn. Maar met twee keer een beklimming van 42 meter erin, wordt het ineens een stuk pittiger.

Om welke beklimming het gaat? Col du Vam. Mike van Puffelen organiseert een nieuw hardloopevenement in Drenthe. Op 29 mei staat de eerste editie van de ColduVamrun op het programma.

Het is niet zomaar een hardloopwedstrijd. Het is eerder een sponsorloop. De deelnemers worden uitgedaagd om in een uur tijd zo veel mogelijk rondes van 2,5 kilometer te lopen. Tegelijk lopen ze voor het goede doel. Voor iedere inschrijving gaat een vast bedrag naar KiKa.

Trainen

"Ik train zelf al drie jaar lang op de Col du Vam", vertelt Mike van Puffelen. Regelmatig neemt hij hardlopers mee naar de Vamberg. "Die reageren allemaal enthousiast."

Het idee om op deze afvalberg een hardloopevenement te houden, speelt al langer in het hoofd van de Hoogevener. Sterker nog, hij is al drie jaar druk bezig om het op poten te zetten. Vorig jaar zou de eerste editie zijn, maar toen zat corona nog in de weg.

"Het is iets anders dan wielrennen", zegt hij over de ColduVamrun, aangezien de pukkel in Wijster toch vooral bekend is onder wielrenners en mountainbikers. "Maar het is ook een veilig parcours voor hardlopers."

Jaarlijks evenement

Er is ruimte voor 900 hardlopers. Zij worden verdeeld in zes startvakken van 150 hardlopers. Van Puffelen, die zelf dit jaar de marathon van New York gaat lopen, blijft zelf aan de kant staan. "Ik ben zelf druk met de organisatie. Dus het gaat het niet worden om zelf te lopen." Ondanks dat het niet een echte wedstrijd is, zit er wel een wedstrijdelement in. De snelsten van ieder tijdvak krijgen een extra beloning. Voor alle lopers ligt sowieso een medaille klaar.