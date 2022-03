Drentse ziekenhuizen hebben contracten met verzekeraars bijna rond

Treant en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen hebben de contracten met zorgverzekeraars voor dit jaar bijna rond. Bij het WZA ontbreekt met Menzis nog één grote verzekeraar op de lijst. Ook Treant is nog met die verzekeraar in onderhandeling. Ook heeft Treant nog geen contracten met kleinere verzekeraars Eucare en DSW.

"We hebben met de meeste zorgverzekeraars overeenstemming bereikt. Sommige onderhandelingen duren langer dan andere, maar we hebben er vertrouwen in dat we er ook met deze partijen uit gaan komen", laat woordvoerder Erwin Kikkers van Treant weten. "Onze insteek is dat we tot realistische contractafspraken komen."