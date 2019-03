Assen nog altijd in de race voor Formule 1: 'Dat staat zwart op wit'

De Nederlandse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan, onder leiding van Michael van Praag. In het adviesorgaan zitten onder meer ook Jaap de Groot, Pieter van den Hoogenband en Ahmed Aboutaleb.

De Nederlandse Sportraad heeft de overheid in een open brief gevraagd de komst van de Formule 1 naar Zandvoort te ondersteunen. Het circuit heeft namelijk de financiën nog niet rond.Zandvoort zou in een gesprek met de Sportraad hebben aangegeven dat sponsoren zich terughoudend opstellen 'door de aanhoudende mediaberichten over de (vermeende) concurrentie tussen Zandvoort en Assen'.Jos Vaessen, voorzitter van de Stichting The Netherlands Grand Prix Foundation, is daar op z'n zachtst gezegd verbaasd over."Wat moet ik hier nou van vinden", vraagt Vaessen zich af. "Mijn eerste conclusie is dat Assen de schuld lijkt te krijgen omdat ze in Zandvoort de financiën nog niet op orde hebben."Volgens Vaessen is de open brief van Sportraad opmerkelijk. "Ze verwijten ons dat wij zoveel de publiciteit zoeken. Maar wij proberen die publiciteit juist te vermijden", zegt hij. "Het is Jan Lammers die juist vaak tekeerging in de media."Vaessen blijft er verder rustig onder. Volgens hem is er namelijk nog altijd niets veranderd en staat Assen nog altijd stand-by als het gaat om een Formule 1 in Nederland. "Wij hebben zwart op wit staan dat wij de Formule 1 mogen organiseren als het Zandvoort niet lukt", zegt hij stellig. "Wij hebben geaccepteerd dat Zandvoort de voorkeur krijgt. Wij zitten op de reservebank."RTV Drenthe heeft de correspondentie tussen de FOM en het circuit in Assen ook ingezien. Daaruit blijkt dat Assen nog niet is afgeschreven.Maar de Formula One Management (FOM) zou juist tegen de Sportraad hebben gezegd dat alleen Zandvoort kandidaat is. Hoe kan dat dan? "Ik begrijp die opmerking van de FOM wel", relativeert Vaessen. "De FOM moet Zandvoort steunen tot die exclusiviteitsperiode voorbij is." Zandvoort heeft tot 31 maart de tijd om alles rond te krijgen.Mocht dat niet lukken, dan ontstaat er een nieuwe situatie en is Assen volgens Vaessen dus aan de beurt. "De FOM heeft duidelijk gezegd: in 2020 wordt er in Nederland een Formule 1 gereden."