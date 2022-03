Provincie wil EK Wegwielrennen 2023 naar Drenthe halen

De provincie wil het EK Wielrennen van 2023 naar Drenthe halen. De Europese wielerbond moet nog bepalen waar het EK uiteindelijk wordt gehouden.

De Nederlandse wielerbond KNWU ziet de komst van het EK naar Drenthe wel zitten, blijkt uit de woorden van directeur Thorwald Veneberg: "Het is een mooie, volgende etappe in onze samenwerking met Drenthe. De afgelopen jaren heeft Drenthe bewezen een uitstekende gastprovincie te zijn voor onze wielerevenementen."

Eerder werden al het NK Wegwielrennen en het EK Veldrijden in Drenthe verreden. Het is dankzij die eerdere evenementen dat de band tussen de provincie en de Europese Wielersportbond goed is, stelt gedeputeerde Henk Brink (Sport).

Geld opzij zetten

Voor de organisatie willen Gedeputeerde Staten 900.000 euro opzij zetten. Brink loopt graag op de zaken vooruit: "De mogelijke komst van het EK Wegwielrennen 2023 zie ik als een blijk van waardering voor iedereen die zich inzet voor Drenthe, dé fietsprovincie van Nederland. Bovendien hebben we laten zien dat we succesvol wielerevenementen kunnen organiseren in onze provincie."

Toch is het dus nog afwachten of het evenement aan Drenthe wordt toegewezen. Ook moet Provinciale Staten nog besluiten of ze akkoord gaat met de negen ton die Gedeputeerde Staten voorstelt. Dat besluit valt op 13 april.