Hoogevener verdacht van misbruiken peuter bij gastouderopvang

Een 45-jarige man uit Hoogeveen wordt verdacht van het seksueel misbruiken van een 3-jarig meisje bij de gastouderopvang van zijn vrouw. Dat bleek vanmiddag tijdens een korte zitting bij de rechtbank in Assen. De rechtbank bepaalde dat de Hoogevener de komende maanden vast blijft zitten.

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in september vorig jaar in Hoogeveen. Het Openbaar Ministerie verwijt hem misbruik van een kind dat aan zijn zorg was toevertrouwd. Wanneer hij is opgepakt, is niet bekend.

Over wat er zou zijn gebeurd, werd in de rechtszaal weinig gezegd. De Hoogevener was er ook niet bij. Er is DNA van de man gevonden op het lichaam van het meisje. Op dit moment is het DNA-onderzoek nog niet afgerond, vertelde de officier van justitie. Verder zou het meisje zelf hebben verteld dat er iets was gebeurd.

'Onduidelijke mededeling'

Advocaat Paul van Jaarsveld vond dat er te weinig aanleiding was om de man langer vast te houden. "We hebben het over een kind dat iets heeft gezegd en ik vind die mededeling niet zo duidelijk." Ook kan het DNA van de verdachte via iemand of iets anders op het lichaam van het meisje kan zijn terechtgekomen, zei Van Jaarsveld.

Volgens hem zou de man de strafzaak thuis kunnen afwachten, omdat zijn vrouw daar inmiddels geen kinderen meer ontvangt. Zij doet dit nu op een andere plek. Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen vrijlating.

Mogelijk zwakbegaafd

De rechtbank vindt de zaak te ernstig om de Hoogevener vrij te laten. Voor de strafzaak eind mei inhoudelijk wordt behandeld, moet nog gekeken worden of de verdachte moet worden onderzocht door een psycholoog, bepaalde de rechtbank.