Kwetsbaren melden zich te vroeg voor tweede boosterprik

Enkele tientallen kwetsbare Drenten hebben zich sinds zaterdag tevergeefs gemeld bij een GGD vaccinatielocatie voor een tweede boosterprik. De campagne gaat vrijdag van start, omdat er minimaal drie maanden tussen de eerste en tweede herhaalprik moet zitten. De GGD baalt ervan: "Het begroot ons erg", zegt GGD Drenthe-manager Marjon Feenstra.

"Wij willen deze mensen graag helpen, maar dat is op dit moment nog niet mogelijk", reageert Feenstra. "In de brief die zij hebben ontvangen staat niet expliciet dat zij voor deze boosterprik een afspraak moeten maken. De vrije inloop is voor hen niet van toepassing. Normaal staat dit heel duidelijk in de brieven die worden verstuurd, maar nu is dat door onbekende reden niet goed gegaan."

Booster voor kwetsbare groepen

Voor de tweede boosterprik hebben mensen van zeventig jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige afweerstoornis een uitnodigingsbrief gekregen. Zij lopen volgens de Gezondheidsraad een groter risico op ernstige ziekte na een besmetting. Zeker nu de samenleving steeds verder opengaat.

Alleen op afspraak

Ook vanaf vrijdag moeten mensen in de risicogroep eerst een afspraak maken voordat ze de herhaalprik kunnen krijgen. Dit kan online of via het telefoonnummer 0800-7070. "In de praktijk komt het erop neer dat mensen die vroeg aan de beurt waren voor een eerste boosterprik nu ook als eerste aan de beurt zullen zijn. Zij kunnen kiezen voor een vaccinatie in Assen, Emmen of Hoogeveen. We verwachten dat dit binnen enkele weken ook mogelijk is in Meppel."