Olifant Mingalar Oo wordt 30 jaar en dat viert Wildlands groots

De dieren genieten er zichtbaar van en ook de bezoekers zijn voor de jarige naar de dierentuin gekomen. "Ik kom hier al jaren elke dag", zegt Janny Huizinga. Altijd in één streep naar de olifanten. "Ik vind het prachtige beesten en vind het mooi om ze te volgen."

Vandaag is ze nog enthousiaster dan anders. "Ik voelde me vandaag anders, feestelijker", lacht ze. Ze is niet de enige die al vroeg uit de veren is om de verjaardag van de olifant mee te vieren. "Ik maak vaker foto's, ook nu probeer ik het moment goed vast te leggen", vertelt een bezoekster die met een grote camera in haar handen bij het hek staat. Ook zij is al jaren vaste bezoeker van de dierentuin en kent de olifant goed.

Collage

Speciaal voor de verjaardag heeft de dierentuin een kraampje ingericht waar mensen foto's kunnen inleveren van de olifant. Daar liggen een klein uur na de opening al de nodige foto's.

Verzorger Erwin Lawant is blij met de animo voor de jubilaris. "Wij vinden het bijzonder, omdat we de dieren goed kennen. Het is erg leuk om te zien dat bezoekers dat ook doen."