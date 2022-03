Waterstanden Drenthe bijna weer op normale peil na vele neerslag

Het waterpeil van de Drentse wateren is bijna weer op normaal niveau. De vele neerslag van begin vorige week leidde op meerdere plekken tot hoge waterstanden.

"De verwachting is dat de waterstand op de boezem woensdag weer normaal is", laat waterschap Noorderzijlvest weten, dat zorgt draagt voor een deel van de Noord-Drentse wateren. Noorderzijlvest zegt dat omdat de neerslagverwachting tot het einde van de week minimaal is. "Daarom starten we morgen met het legen van de vorige week gevulde waterberging de Dijken-Bakkerom, ten noorden van Leek."

Vanaf de boezem wordt het water naar het Lauwersmeer en de Waddenzee afgevoerd, laat Noorderzijlvest weten. "Morgenochtend openen we één schuif om het water gecontroleerd af te voeren en we verwachten dat de schuif zondag weer dicht kan. Daarna nemen de stuw en het gemaal de afvoer vanuit de berging over", aldus het waterschap. Het duurt zo'n twee tot vier weken totdat de waterstand in de berging weer normaal is.

Gemalen op volle toeren

De gemalen draaiden begin vorige week door de vele neerslag volop en dat was ook niet anders bij de gemalen van waterschap Hunze en Aa's, dat een deel van de wateren in Noordoost-Drenthe onder z'n hoede heeft. "Onze gemalen draaiden volop", zegt Jeanette Bolhuis van Hunze en Aa's.

"We hebben daarnaast gemaal Rozema (in Termunterzijl, red.) ingezet om extra water af te voeren. En bij de gemalen Duurswold en Woudbloem schakelden we de dieselpompen in. Hierdoor kregen deze gemalen extra capaciteit om water af te voeren." Dat het hier om Groningse gemalen gaat is niet vreemd, want veel overtollig Drents water wordt via Groningen afgevoerd.

"We verwachten dat het nog een paar dagen duurt voordat we terug zitten op de normale waterpeilen", zegt Bolhuis. Op veel plekken zullen gronden nog wel een poosje drassig blijven, vermoedt het waterschap. "Ook kan water nog enige tijd in kruipruimtes blijven staan. Hoe vervelend dit ook is, het heeft echt even tijd nodig voordat het water weer wegzakt in de bodem."

Herstellen van schadeposten

Afgelopen weekend liet ook waterschap Drents Overijsselse Delta weten dat sloten, weteringen en kanalen in hun gebied - onder meer Zuidwest-Drenthe - weer een normale waterstand naderen. Wel kunnen er, doordat de grond verzadigd is, kleine schades zijn opgetreden, zoals lokaal ingezakte waterkanten. Zodra benodigd materieel op locatie kan komen en niet wegzakt in de natte gronden, worden deze schadeposten hersteld.

Het vierde waterschap dat de Drentse wateren voor een deel beheert is Vechtstromen, dat over het water in Zuidoost-Drenthe gaat. Ook daar zijn de meeste grondwaterstanden weer normaal voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. "En met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting dalen", zegt Vechtstromen, dat haar best doet om zoveel mogelijk water vast te houden in buffers voor eventuele droge periodes. "Maar dit is maatwerk, want we kunnen niet overal al het water vasthouden", klinkt het.