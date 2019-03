Sportcast #29: Over FC Emmen, de straffen voor vv Hoogeveen en de lastige dames van ACV

In deze Sportcast blikken Niels Dijkhuizen, Dink Binnendijk en René Posthuma terug op de nederlaag van FC Emmen bij Feyenoord. FC Emmen verloor verdiend, maar wat als Sven Braken de kansen in de eerste helft had benut? Via de VAR komt het panel bij de straffen van vv Hoogeveen terecht. De trainers van Hoogeveen zijn uitgesloten van het Protos Weering voor twee en vier jaar. Is dit terecht? En wat te denken van het vrouwenelftal van ACV. Ze willen massaal de club de rug toe keren vanwege een trainersfittie, maar is dit wel verstandig? Dink Binnendijk stelt voor dat Niels Dijkhuizen maar trainer van de ACV-dames moet worden.

Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)René PosthumaDe Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van onze Drenthe Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast van Drenthe Toen over de geschiedenis van onze provincie, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.