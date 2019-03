Veltman in Weiteveen heropend na verbouwing: ruimere kamers en meer zelf doen

Een paar uur voordat staatssecretaris Paul Blokhuis het zorgcomplex officieel opnieuw opent, wordt er links en rechts nog opgeruimd en worden tafels neergezet. Locatiehoofd Ineke Koops ziet het goedkeurend aan. “De laatste puntjes worden op de i gezet.”Op 17 mei 2017 startte de verbouw van het uit 1973 stammende complex. Koops werkt er sinds 1974. “Onze bewoners zijn mensen met maatschappelijke en/of psychische problemen, mensen die het zelfstandig niet redden.” Veltman levert daarmee zorg die redelijk bijzonder is.Bijzonder is ook de aanpak. “Door de verbouwing is er meer ruimte in de kamers van de bewoners. Maar we kunnen nu binnen onze groepen ook veel meer maatwerk leveren. Per leefgroep kan er bijvoorbeeld een apart menu gekozen worden, terwijl dat vroeger centraal werd bepaald.”In het nieuwe Veltman kunnen de bewoners veel meer zelf bepalen wat ze willen en hoe ze het willen. Koops: “Denk aan zelf koken of je eigen wasje doen. Als mensen dat kunnen en willen is dat goed voor ze, maar als het niet lukt krijgen ze natuurlijk hulp.”Intussen laat bewoner Hilbert Bazuin vol trots zijn nieuwe kamer zien. Hij woont al 12 jaar in het woonzorgcomplex van Treant in Weiteveen. “Mijn kamer is nu bijna dubbel zo groot, ik heb echt veel meer ruimte gekregen.”Binnen Veltman zijn er verschillende groepen, die elk hun eigen aanpak en personeel hebben. “Je hebt mensen die je gewoon heel duidelijk moet sturen en waarbij structuur erg belangrijk is, maar er zijn ook bewoners die je met de nodige stimulans veel zelf kunt laten doen”, aldus Koops.