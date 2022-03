Berceau en bloemen, maar (nog) geen kasteelgracht voor Weeshuisweide

De Weeshuisweide in Coevorden gaat op de schop. Onder meer een berceau, een theaterplaats en een bloemengracht moeten het grasveld achter het kasteel en gemeentehuis nieuw elan geven. Kosten? 1,5 miljoen euro. Het ingebrachte plan voor een kasteelgracht met water sneuvelt voorlopig.

Sinds 2017 werkt Coevorden aan de toekomstvisie van het centrum van de stad. Coevorden wil haar rijke historie prominent naar voren laten komen in het straatbeeld. Zo is inmiddels het stationsgebied aangepakt, worden de winkelstraten ingericht en staat nu het onderdeel Kasteelpark op de agenda. Daarin speelt de Weeshuisweide een grote rol. Later komt het gebied Markt en Haven aan bod.

Voor het Kasteelpark kosten de plannen 1,5 miljoen euro. Daarvoor krijgt de weide achter het gemeentehuis en het kasteel onder meer een berceau, een soort loofgang waar mensen doorheen kunnen lopen. Ook komt er een theaterplaats, komen er speelplekken voor jeugd en een bloemengracht. Daar is de gemeenteraad van Coevorden het unaniem mee eens.

Kasteelgracht

Het voorgestelde alternatieve plan voor de Weeshuisweide, bedacht door inspreker Johan Kranenborg, sneuvelt daarmee. Maar het is nog niet helemaal van de baan. Verschillende raadsfracties vinden het idee voor een kasteelgracht met water in plaats van bloemen sympathiek. Toch is het te laat om de plannen op dit moment te wijzigen.

Henk Mulder van BBC2014 geeft aan dat inwoners op meerdere momenten mee hebben kunnen denken over de plannen. "We zitten in de eindfase, niet halverwege. We willen nu juist doorzetten. Wat ons betreft is dit een goed plan voor het stadshart. Wellicht kunnen we later nog eens kijken of het niet toch mogelijk is dat de bloemengracht een watergracht wordt, maar voor nu: vasthouden aan dit plan."

Ook Gilbert Mulder (PvdA) en Henk Bouwers (PPC) noemen het plan van Kranenborg sympathiek, maar stemmen in met de plannen hoe ze er nu bij liggen. Bernette Sieben van de VVD en Jerry Stoker van PAC willen ook graag weten of een kasteelgracht eventueel in de toekomst gerealiseerd zou kunnen worden, tegen aanvaardbare kosten.

Stoker hoopt dat een eventuele kasteelgracht kan bijdragen aan de biodiversiteit: "Maar ik begrijp dat het wel stromend water moet zijn, anders wordt het een stinkboel."

Parkeren

Het CDA stipt nog wel de parkeerplaatsen aan, die door de plannen op de Weeshuisweide voor een deel verdwijnen: "Wel gaan veel parkeerplaatsen verdwijnen. We moeten niet vergeten dat we Coevorden zijn, waar parkeren bij de binnenstad belangrijk is voor een gezond ondernemersklimaat", zegt raadslid Lidy Klein Gunnewiek.

Wethouder Steven Stegen vindt het hartstikke mooi dat inwoners zo meedenken met de plannen: "Maar hier ligt een plan waar draagvlak voor is. Op zo'n laat moment de plannen veranderen is best een ding. Een watergracht levert ook praktische problemen op. Archeologisch gezien zou dat veel extra kosten opleveren. We zijn nu al zo lang bezig. We moeten ook eens doorpakken."

Over de toekomst, waarin de fracties een kasteelgracht ooit zouden willen zien, zegt Stegen: "De bloemengracht is niet een situatie voor de eeuwigheid. Ik sluit niet uit dat de raad er in de toekomst anders over denkt, maar het college is niet van plan om daar meteen een onderzoek naar uit te voeren."