Stuifduinenplan Norg in de ijskast, maar aanjagers zitten niet stil

Initiatiefnemers van het 'stuifduinenplan' in Norg moeten terug naar de tekentafel. Nu blijkt dat er te weinig draagvlak is voor de huidige plannen, heeft het college van de gemeente Noordenveld gevraagd het plan in te trekken. Pas in juni wordt er opnieuw gekeken naar het plan.

In december 2021 gaf de verantwoordelijke wethouder Henk Kosters al tegenover RTV Drenthe aan dat het college zich nog eens zou gaan beraden op de plannen. Nu vraagt ditzelfde college de initiatiefnemers om het plan eerst weer in te trekken. "We hadden kunnen zeggen dat ze het plan maar moeten indienen en dan maar moeten zien hoe de raad zou reageren, maar dat zou niet eerlijk zijn."

Op de achtergrond informeerde Kosters namelijk al bij de verschillende raadsfracties. Hij kwam tot de conclusie dat een meerderheid niet zou instemmen met het plan dat nu voorligt. "Tegen de zomer moeten we maar even kijken wat wel en niet kan."

Kosters begrijpt dat de initiatiefnemers flink balen van de gang van zaken. "Zeker omdat we al eerder een principebesluit hebben genomen. Daarbij gaven we wel aan dat er goed moest worden gesproken met omwonenden. De gemeenteraad heeft destijds nooit signalen gegeven dat ze het niet eens waren met het principebesluit."

Maar die signalen sijpelden de laatste tijd steeds meer door. "Dat hadden wij als college eerder kunnen aangeven, zoals ook de raad eerder had kunnen aangeven dat ze bedenkingen bij het plan hadden", zegt Kosters. "Het plan stond nooit op de agenda voor een discussie en dan is het vervelend dat de plannen nu in de ijskast moeten. Ook omdat er door De Norgerberg en Heijmans al geld is gestoken in het proces."