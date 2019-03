'Je kunt vallen in de douche en je heup breken'

De 84-jarige Chris Kramer uit Zuidwolde herkent dat probleem. Sinds een maand maakt hij deel uit van een telefooncirkel, maar daar zocht hij wel stad en land voor af. "Ik was op het gemeentehuis, maar daar wist niemand er van. Toen hebben ze me doorgestuurd naar ontmoetingscentrum De Boerhoorn, maar ook daar kon niemand mij helpen."Kramer kreeg uiteindelijk via via het nummer van Karin Elders van het Rode Kruis. Zij coördineert de telefooncirkel in Zuidwolde. "De bekendheid is inderdaad wel een probleem en daarom proberen we de telefooncirkel wat meer onder de aandacht te brengen. Vaak lopen de cirkels al heel lang, maar mensen moeten wel weten hoe ze zich aan kunnen melden", vertelt Elders.In Zuidwolde bestaat de cirkel uit acht mensen. Om half negen belt Elders de eerste op de lijst en als het goed is, wordt ze binnen een half uur weer teruggebeld door de laatste persoon op de lijst."Als er niet wordt opgenomen dan is er altijd nog een sleuteladres. Een buurman of buurvrouw die even een kijkje kan nemen. Als we daar ook geen contact mee kunnen krijgen, bellen ze mij en ga ik er heen. Eventueel met politie of een dokter."Alleenstaande ouderen maken het meest gebruik van een telefooncirkel. Dat geldt ook voor Chris Kramer. Twee jaar geleden overleed zijn vrouw. "Je kan natuurlijk vallen in de douche en je heup breken. Dan kan je natuurlijk niet bij de telefoon komen. Het geeft mij dan toch een veilig gevoel dat ik in ieder geval niet langer dan een dag in dat kleine hokje hoef te liggen."Voor de 76-jarige Hennie Nijboer uit Zuidwolde is de sociale controle ook belangrijk. "Ik heb wel contact met mijn kinderen, maar het kan zo zijn dat ik ze twee of drie weken niet spreek. Door middel van deze telefooncirkel weet ik dat er altijd iemand belt die mij kan helpen als er iets mocht zijn."De telefooncirkel heeft ook nog een sociale kant. "Er zijn vriendschappen uit ontstaan", zegt Elders. Twee keer per jaar wordt er samen koffie gedronken of geluncht. Volgende week komt de groep uit Zuidwolde bij elkaar. "Ik ga er zeker heen. Ik bel altijd met Hennie en ik begrijp dat ze eigenlijk van de boerderij in Veeningen komt. Dat vind ik wel interessant. Ik wil haar en de anderen graag een keer ontmoeten", zegt Chris Kramer.Mensen die ook aan willen sluiten bij een telefooncirkel kunnen zich melden bij een lokale afdeling van het Rode Kruis.