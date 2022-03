Woonvisie moet Tynaarlo meer grip op woningmarkt geven

Om meer grip op de eigen woningmarkt te krijgen, wil de gemeente Tynaarlo tenminste honderd nieuwe sociale huurwoningen laten bouwen vóór 2030. Dat staat in de woonvisie die tot medio april ter inzage ligt.

De concept-woonvisie geeft een leidraad mee voor bouwprojecten van minstens twintig woningen. Daarbij zet de gemeente in op een gemêleerde samenstelling die ruimte biedt aan gezinnen, senioren en starters.

Wethouder Pepijn Vemer denkt dat de krapte op de woningmarkt alleen kan worden opgelost als er wordt gekeken naar een 'mengvorm van verschillende soorten woningen'. "Je kunt niet veronderstellen dat alle ouderen gaan verhuizen als wij alleen nog seniorenwoningen bouwen. En als we alleen starterswoningen bouwen, zonder dat er doorgroeimogelijkheden zijn, dan zetten we de huidige kopers over een aantal jaren klem."