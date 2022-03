Advocaat verdachte schietpartij Emmen: 'Mijn cliënt is slachtoffer'

Een 41-jarige man uit Emmen vindt dat hij ten onrechte vastzit voor het schieten op drie mannen in een park in de wijk Angelslo in oktober vorig jaar. Volgens de Emmenaar heeft hij niet geschoten, maar is hij juist beschoten. Dat zei zijn advocaat Leon Klewer vandaag tijdens de eerste openbare zitting in de zaak bij de rechtbank in Assen.

De politie kreeg op zaterdagavond 16 oktober rond elf uur een melding dat er geschoten zou zijn in het park aan de Heemingeslag in de wijk Angelslo in Emmen. Er raakte niemand gewond.

Poging tot doodslag

Eind november werd de 41-jarige man en een 21-jarige man opgepakt. De oudste wordt verdacht van poging tot doodslag door te schieten op drie mannen en van vuurwapenbezit. Bij hem is een pistool in beslag genomen. Over de jongste verdachte werd vandaag niks gezegd.

"Mijn cliënt is het slachtoffer in deze zaak. Hij werd naar buiten geroepen en er werd op hem geschoten", aldus Klewer. Dat de drie andere mannen nog vrij rondlopen, frustreert de Emmenaar volgens zijn advocaat.

Camerabeelden

Volgens het Openbaar Ministerie stond de man achter een container en schoot hij daar vanaf. Dat zou op camerabeelden te zien zijn, maar de advocaat zegt dat er geen mondingsvuur (dat te zien is bij het afvuren van een wapen, red.) te zien is op de beelden. Bovendien zijn op de plek waar de man zou hebben geschoten geen kogelhulzen gevonden.

De officier van justitie zei tijdens de zitting dat het onderzoek naar de andere mannen nog loopt. Volgens haar is sprake van een conflict tussen verschillende groepen. Het OM trekt de verklaring van de 41-jarige man over dat de anderen op hem zouden hebben beschoten na. Volgens de officier blijkt uit afgeluisterde telefoongesprekken van de Emmenaar dat hij wel degelijk heeft geschoten. Hij zou dit zelf hebben gezegd in een telefoongesprek.

De man werd afgelopen najaar afgeluisterd vanwege een onderzoek naar de bedreiging van een raadslid van de gemeente Emmen. Om wie het gaat, werd vandaag in de rechtszaal niet duidelijk. De advocaat van de Emmenaar wilde er niks over kwijt.

'Met scherp schieten op de openbare weg'

Volgens Klewer is er te weinig bewijs dat zijn cliënt heeft geschoten en daarom vroeg hij de rechtbank de man vrij te laten. Zijn kinderen hebben er veel last van dat hun vader vastzit, zei de advocaat erbij. De officier wilde beslist niet dat de man zou vrijkomen. "Het gaat om iemand die wordt verdacht van het uitvechten van een conflict door met scherp te schieten op de openbare weg. Voorbijgangers hadden gewond kunnen raken."