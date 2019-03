Is carnaval in Stiekelstad zonder Rosenmontag-optocht mislukt?

"De hoofdreden is de verzekeringskant. Het risico dat er wat gebeurt. Dan ben je niet gedekt, met code geel van het KNMI", zegt Aad Sijtsma van carnavalsvereniging 't Stiekelzwien. Samen met de gemeente Emmen besloot de vereniging dat de optocht vandaag niet door kon gaan Eén geluk voor de wagenbouwers in Stiekelstad: afgelopen zaterdag waren de praalwagens al te bewonderen, want ook toen was er een optocht. "Op de zaterdag is de optocht van het dorp zelf. Op Rosenmontag doen ook wagens uit de buitendorpen mee", aldus Sijtsma. "En zaterdag hadden we er prachtig weer bij."De karrenbouwers in Barger-Compascuum zitten dan ook niet in zak en as. "Vanaf september, oktober zit je in een schuur. Je doet je uiterste best om een mooie karretje de straat op te krijgen, en dan krijg je dit", zegt Henk Bos van De Flierefluiters. "Maar het weer is er niet naar. De veiligheid kun je niet garanderen. Je weet niet wat voor weer je nog meer krijgt. Veiligheid voor alles!"De Kanslozen zijn vier maanden in touw geweest om hun praalwagen te bouwen. Door de wind is afgelopen nacht een stuk aan de voorkant afgebroken. Michel Scherpen: "Dat is wel verschrikkelijk kloten ja, echt balen, maar ja, 't is niet anders." Begrip is er dan ook bij hen voor het besluit van de organisatie, om de optocht af te gelasten. "Met dit weer was het wel riskant geweest hoor. Als de wind wat was gaan liggen had het wel gekund, maar zoals nu met windkracht 6, 7 wordt het 'm niet."Het is niet voor het eerst dat de optocht is afgelast, vertelt Aad Sijtsma van 't Stiekelzwien. "Eén keer eerder is dat ook gebeurd. Het jaartal weet ik zo niet meer, maar toen was het ook op zaterdag prachtig mooi weer. Op zondag begon het te ijzelen, waardoor karren kapot gingen door een zware ijzellaag. Op maandag vielen allemaal takken uit de bomen door die ijzel. De prins is toen nog even rondgereden, maar verder niks."Gaat deze editie van carnaval nu de boeken in als 'mislukt'? "Voor de buitenwereld is het misschien een mislukking, maar wij hebben al een prachtig weekend gehad. Het feest kan niet kapot, maar voor de buitenwereld is de maandag natuurlijk de belangrijkste dag." Vanaf 15.00 uur barst in de feesttent in Stiekelstad het feest los. "Geen kater wat dat betreft. Carnaval is positief en ook wij blijven positief. Volgend jaar weer, maar dan met mooi weer!"