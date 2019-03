GroenLinks wil duidelijkheid over verkeersproblemen Gasselterveld

Forse verkeersproblemen waren er vorig jaar rond de recreatieplas het Nije Hemelriek in Gasselte. De problemen waren zelfs zo erg dat het gebied niet meer bereikbaar was voor hulpdiensten. Staatsbosbeheer riep op om niet meer naar het gebied te komen.

Deze winter zouden de gemeente Aa en Hunze en Staatsbosbeheer samen aan een concrete oplossing werken, maar vooralsnog is die er nog niet. De fractie van GroenLinks wil graag duidelijkheid van de gemeente over de mogelijke oplossingen en wat de kosten zijn.Eerder gaf de gemeente aan de aanleg van een transferium als mogelijke oplossing te zien voor de parkeerproblemen bij het natuurgebied. Dit zou kunnen gebeuren op de plek waar nu nog het voormalig hotel Gasselterveld staat. Later deze week wordt er meer bekend over de toekomst van die plek.